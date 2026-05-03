$!Hallan a hombre sin vida cerca del Basurón Municipal en Mazatlán

El reporte del cuerpo se emitió a las 06:00 horas, señalando unos montículos de tierra ubicados a un costado del camino de acceso al basurón, que se desprende de la avenida Francisco Madero Herrera.

MAZATLÁN._ El cadáver de un hombre, con aparentes heridas de arma blanca, fue encontrado este domingo a escasos 50 metros del acceso al Basurón Municipal.

La víctima fue localizada sobre la terracería, entre dos cerros de tierra, y según testigos se le apreciaban heridas aparentemente provocadas por arma blanca a la altura del cuello y la nuca; vestía ropa deportiva de color café.

La zona del hallazgo fue acordonada por policías municipales y efectivos del Ejército y de la Policía de Investigación apoyaron con un perímetro de seguridad durante las diligencias de ley.

Al momento se desconoce la identidad del occiso.