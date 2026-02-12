Hallan a hombre sin vida con disparo en la cabeza en puente de la Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Tras un reporte, autoridades encontraron el cuerpo de un hombre con al menos un disparo en la cabeza.

El hallazgo se confirmó a las 18:20 horas de este jueves en el puente intravehicular sobre la autopista Mazatlán-Culiacán, que conduce a Rosendo Nieblas, Elota.

Personas que transitaban por el tramo carretero hacia dicha comunidad reportaron el cuerpo tirado y señalaron que presentaba una herida de bala a la altura de la frente.

Elementos de la Guardia Nacional fueron comisionados para verificar el hecho y tras el hallazgo acordonaron la zona y dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado, para que se encargara de las diligencias de ley.

Al momento se desconoce la identidad del occiso, cuyo cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense.