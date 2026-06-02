$!Hallan a hombre sin vida con ropa táctica en Escuinapa; presumen vínculo con enfrentamientos armados

CULIACÁN. _ Un hombre de apariencia joven fue localizado sin vida en la comunidad de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, presuntamente tras un enfrentamiento entre civiles armados registrado en la zona.

La víctima que no ha sido identificada vestía ropa táctica, tenía cabello oscuro y, de acuerdo con los primeros reportes, habría quedado en el sitio luego de los hechos violentos ocurridos en días recientes en ese sector del sur de Sinaloa.