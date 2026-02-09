$!Hallan a hombre sin vida dentro de camioneta en la autopista Benito Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue localizado en la parte trasera de una camioneta Ford Ranger roja, la cual se encontraba estacionada sobre el acotamiento de la autopista Benito Juárez, en las inmediaciones de sindicatura de Villa Ángel Flores “La Palma”, Navolato.

El hallazgo se registró alrededor de las 7:00 horas de este lunes 9 de febrero en el kilómetro 23 de la mencionada rúa, cerca de la comunidad de La Platanera.

La persona fallecida, cuya identidad no ha sido establecida, es un hombre adulto mayor de complexión robusta. Vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa del mismo color en tono claro y una chamarra negra. La camioneta de cabina y media, con placas de Sinaloa, presentaba al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego en el cristal delantero.