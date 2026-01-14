Seguridad
|
Violencia

Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda en Riberas del Humaya, al norte de Culiacán

La víctima, de 40 años aproximadamente, fue localizado sin vida dentro de un domicilio en el fraccionamiento Riberas del Humaya, sector Santa Fe; vecinos reportaron detonaciones horas antes del hallazgo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/01/2026 09:41
14/01/2026 09:41

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio en el fraccionamiento Riberas del Humaya, sector Santa Fe, al norte de Culiacán; la víctima presentaba impactos producidos por arma de fuego.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:40 horas de este miércoles 14, en un inmueble ubicado sobre la calle Eucalipto, casi esquina con Del Brasil, en las inmediaciones de los sectores Santa Fe y Villa Fontana.

$!Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda en Riberas del Humaya, al norte de Culiacán

De manera preliminar, la persona no ha sido identificada; únicamente se informó que tendría aproximadamente 40 años de edad.

De acuerdo con versiones de vecinos, cerca de las 05:00 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona. Fue hasta dos horas después cuando se realizó el reporte a las autoridades, luego de que observaran la puerta de la vivienda abierta y el cuerpo con aparentes lesiones en la cabeza.

$!Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda en Riberas del Humaya, al norte de Culiacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio tras recibir el reporte y confirmaron la presencia del cuerpo en la entrada del domicilio, por lo que procedieron a acordonar el área con cinta preventiva.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para las investigaciones de ley.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube