$!Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda en Riberas del Humaya, al norte de Culiacán

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio en el fraccionamiento Riberas del Humaya, sector Santa Fe, al norte de Culiacán; la víctima presentaba impactos producidos por arma de fuego. El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:40 horas de este miércoles 14, en un inmueble ubicado sobre la calle Eucalipto, casi esquina con Del Brasil, en las inmediaciones de los sectores Santa Fe y Villa Fontana.

De manera preliminar, la persona no ha sido identificada; únicamente se informó que tendría aproximadamente 40 años de edad. De acuerdo con versiones de vecinos, cerca de las 05:00 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona. Fue hasta dos horas después cuando se realizó el reporte a las autoridades, luego de que observaran la puerta de la vivienda abierta y el cuerpo con aparentes lesiones en la cabeza.