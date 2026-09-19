Hallan a hombre sin vida en El Fuerte dentro de camioneta con reporte de robo

EL FUERTE._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de El Fuerte confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una camioneta Range Rover color blanco, abandonada en un camino rural de la región.

El operativo se desplegó luego de que el C4 recibió una llamada de alerta señalando la presencia de un vehículo del cual emanaban olores fétidos y en cuyo interior parecía encontrarse una persona inconsciente. Al llegar al lugar, los agentes localizaron la unidad estacionada junto a unos arbustos.

Debido al polarizado de los cristales, la visibilidad al interior era nula a simple vista. Sin embargo, tras la inspección correspondiente, los oficiales corroboraron que dentro de la camioneta se encontraba una persona sin vida.

Hasta el momento, la identidad de la víctima y las causas de la muerte no han sido reveladas por las autoridades, quienes tampoco han confirmado si el cuerpo presentaba indicios de violencia o si se localizaron objetos ilícitos en el vehículo.

Un detalle que ha cobrado relevancia en la investigación es que la camioneta Range Rover cuenta con reporte de robo.

Fuentes extraoficiales señalan que la unidad podría pertenecer a familiares de Juan Carlos Ochoa Gil, ex candidato a la Alcaldía de Choix por el Partido de la Revolución Democrática, cuyo paradero se desconoce desde el 29 de junio pasado.