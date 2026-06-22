$!Hallan a hombre sin vida en su domicilio en El Cerro, Rosario; presentaba huellas de violencia

ROSARIO. _ Un hombre de 47 años fue localizado sin signos vitales la tarde del domingo al interior de su domicilio, ubicado en la comunidad de Cajón de Ojo de Agua 2, asentamiento conocido como “El Cerro”, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró alrededor de las 18:00 horas, luego de que un familiar acudiera a visitarlo y lo encontrara inconsciente dentro de la vivienda, por lo que dio aviso a las autoridades.

La víctima fue identificada de manera preliminar por sus familiares como Héctor Damián “A”. Presentaba diversas lesiones en el cuerpo, presuntamente provocadas por contusiones, por lo que las autoridades no descartan que la muerte esté relacionada con una agresión física.