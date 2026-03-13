$!Hallan a hombre sin vida en terreno baldío de Pedregal del Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ La tarde de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un terreno baldío del fraccionamiento Pedregal del Humaya, en el sector Fovissste Humaya, al norte de Culiacán.
El hallazgo se registró sobre la calle Jade, entre Jade y Siena, donde vecinos reportaron a una persona tirada frente a unas viviendas. Al acudir al lugar, las autoridades confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
El hombre, de aproximadamente 30 años , vestía playera negra y pantalón del mismo color y fue encontrado boca arriba. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado.