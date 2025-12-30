$!Hallan a hombre sin vida por disparos cerca del basurón de Mazatlán

Un hombre joven fue hallado sin vida por disparos de arma de fuego la mañana de este martes, cerca del basurón de Mazatlán.

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue trasladada al Servicio Médico Forense, donde quedó en calidad de desconocida.

Las autoridades fueron alertadas a las 07:50 horas mediante una llamada telefónica, en la que se reportó un cuerpo en un dren pluvial de la avenida Francisco Madero Herrera, a la altura de la colonia Tercera Ampliación de Urías.