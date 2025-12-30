Seguridad
Hallan a hombre sin vida por disparos cerca del basurón de Mazatlán

Un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sin vida en un dren pluvial de Mazatlán. El hallazgo ocurrió la mañana de este martes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/12/2025 10:31
30/12/2025 10:31

Un hombre joven fue hallado sin vida por disparos de arma de fuego la mañana de este martes, cerca del basurón de Mazatlán.

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue trasladada al Servicio Médico Forense, donde quedó en calidad de desconocida.

Las autoridades fueron alertadas a las 07:50 horas mediante una llamada telefónica, en la que se reportó un cuerpo en un dren pluvial de la avenida Francisco Madero Herrera, a la altura de la colonia Tercera Ampliación de Urías.

El cuerpo se encontraba sobre una plancha de concreto del dren pluvial y, a simple vista, presentaba heridas producidas por arma de fuego, incluida una en la cabeza.

La zona fue acordonada por elementos municipales hasta el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

