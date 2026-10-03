$!Hallan a hombre sin vida y atado de pies y manos por La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida, con las manos y pies atados, a un costado de la autopista Benito Juárez, La Costerita, al sur de Culiacán.
El hallazgo ocurrió a la altura de El Ranchito alrededor de las 23:00 horas del viernes 2 de octubre.
Automovilistas denunciaron el hecho ante corporaciones, quienes confirmaron la presencia del hombre fallecido.
Debido a este hecho, fue acordonado el perímetro frente a un expendio de cerveza y a una llantera.
Peritos y agentes ministeriales se apersonaron en la escena para procesar indicios e investigar el caso.