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Violencia

Hallan a hombre sin vida y atado de pies y manos por La Costerita, en Culiacán

El cuerpo fue encontrado la noche del viernes a la altura de El Ranchito
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/10/2026 00:19
03/10/2026 00:19

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida, con las manos y pies atados, a un costado de la autopista Benito Juárez, La Costerita, al sur de Culiacán.

El hallazgo ocurrió a la altura de El Ranchito alrededor de las 23:00 horas del viernes 2 de octubre.

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Automovilistas denunciaron el hecho ante corporaciones, quienes confirmaron la presencia del hombre fallecido.

Debido a este hecho, fue acordonado el perímetro frente a un expendio de cerveza y a una llantera.

Peritos y agentes ministeriales se apersonaron en la escena para procesar indicios e investigar el caso.

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