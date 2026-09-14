Hallan a hombre sin vida y con huellas de violencia en un domicilio de Navolato

La noche de este domingo fue localizado al interior de un domicilio un hombre asesinado aparentemente a golpes, en la Colonia Alfonso G. Calderón, en Navolato.

El hecho fue confirmado por autoridades de seguridad alrededor de las 22:00 horas de este 13 de septiembre, sobre la Calle Cáncer, entre Zodiaco y 20 de noviembre.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Bernardo "N", de 59 años.

De acuerdo con los informes policiales, el ahora occiso presentaba varias heridas producidas por golpes, por lo que se solicitó apoyo de Fiscalía General del Estado.

En el transcurso de la noche, se movilizaron las autoridades para procesar el sitio del hallazgo e indagar respecto al origen de este homicidio.