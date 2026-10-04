$!Hallan a hombre sin vida y con huellas de violencia en vivienda de Los Mochis

LOS MOCHIS._ El hallazgo de un hombre sin vida y con huellas de violencia movilizó a las corporaciones de seguridad la mañana de este domingo en la Colonia Romanillo, ubicada al poniente de la ciudad.

La víctima, identificada de manera extraoficial como Antonio “N”, de aproximadamente 45 años de edad, fue encontrada en el interior de un domicilio sobre la Calle Periodistas, entre Enero y Febrero.

Fue a través de un reporte al número de emergencias 911 que se alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona inconsciente. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudieron al inmueble marcado con el número 1003 para atender el llamado.