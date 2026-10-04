$!Hallan a hombre sin vida y con huellas de violencia en vivienda de Los Mochis

LOS MOCHIS._ El hallazgo de un hombre sin vida y con huellas de violencia movilizó a las corporaciones de seguridad la mañana de este domingo en la Colonia Romanillo, ubicada al poniente de la ciudad.
La víctima, identificada de manera extraoficial como Antonio “N”, de aproximadamente 45 años de edad, fue encontrada en el interior de un domicilio sobre la Calle Periodistas, entre Enero y Febrero.
Fue a través de un reporte al número de emergencias 911 que se alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona inconsciente. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudieron al inmueble marcado con el número 1003 para atender el llamado.
Al ingresar a la vivienda, los agentes preventivos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Los primeros reportes de las autoridades indican que la víctima sufrió lesiones graves visibles en la región craneal; a un costado del cuerpo se localizó una piedra de dimensiones considerables, la cual fue fijada en la escena para determinar si fue utilizada en la agresión.
Tras confirmar el deceso, los policías municipales procedieron a establecer el perímetro de seguridad para preservar las evidencias, entregando la escena a las autoridades ministeriales.
Personal de la Dirección de Investigación Pericial en la Zona Norte, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, arribó al sitio para procesar el área. Luego de realizar el peritaje de campo y recabar las evidencias correspondientes, ordenó el levantamiento del cuerpo.
Los restos fueron trasladados a las instalaciones de una casa funeraria local para practicarle la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual la FGE determinará con exactitud la causa del fallecimiento y ratificará legalmente la identidad del occiso para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.