$!Hallan a hombre sin vida y con quemaduras en predio cercano al Campo El Diez, en Culiacán

Un hombre fue localizado sin vida, con visibles quemaduras y en avanzado estado de descomposición durante la tarde de este domingo 31 de mayo en las inmediaciones del Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 14:00 horas en un predio cercado ubicado cerca de un canal pluvial de dicha comunidad, a pocos metros de la carretera Culiacán–El Dorado y próximo al campo agrícola Chaparral.

Tras el reporte sobre la presencia de un cadáver, elementos de la Secretaría de Marina acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima era un hombre de complexión robusta que se encontraba recostado boca arriba y presentaba severas lesiones en la parte superior del cuerpo, presuntamente provocadas por quemaduras.