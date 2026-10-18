$!Hallan a hombre sin vida y envuelto en plástico en El Ranchito, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue encontrado sin vida y envuelto en plástico negro en un terreno baldío ubicado en el sector El Ranchito, al sur de Culiacán.
Vecinos reportaron a las autoridades de seguridad sobre el hallazgo aproximadamente a las 10:30 horas de este domingo 18 de octubre.
El cadáver fue localizado en medio de unas viviendas sobre la Calle Invierno, casi esquina con la prolongación de la Avenida Álvaro Obregón.
Debido a las circunstancias en que fue hallado el cuerpo, las autoridades no revelaron mayores características físicas o de vestimenta sobre el fallecido.
Tras recibir la denuncia sobre la presencia de un bulto tirado entre escombros, elementos de Policía Estatal actuaron de primeros respondientes, confirmaron que se trataba de una persona, acordonaron el área y solicitaron apoyo del Servicio Médico Forense.
Agentes de investigación de Fiscalía General del Estado se apersonaron en la escena para desplegar las diligencias correspondientes, antes de llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia correspondiente.