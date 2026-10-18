$!Hallan a hombre sin vida y envuelto en plástico en El Ranchito, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue encontrado sin vida y envuelto en plástico negro en un terreno baldío ubicado en el sector El Ranchito, al sur de Culiacán. Vecinos reportaron a las autoridades de seguridad sobre el hallazgo aproximadamente a las 10:30 horas de este domingo 18 de octubre.

El cadáver fue localizado en medio de unas viviendas sobre la Calle Invierno, casi esquina con la prolongación de la Avenida Álvaro Obregón. Debido a las circunstancias en que fue hallado el cuerpo, las autoridades no revelaron mayores características físicas o de vestimenta sobre el fallecido.