Hallan a interno sin vida den el Penal de Goros II, en Ahome

AHOME._ Una intensa movilización de autoridades de la Fiscalía General del Estado se registró la mañana de este sábado 24 de octubre en el Centro Penitenciario de Goros II, luego del hallazgo de un interno sin vida al interior de su celda.

El hecho fue notificado a los números de emergencias, activando los protocolos del recinto penitenciario. De manera preliminar, se informó que el fallecimiento ocurrió en el área correspondiente al módulo federal del reclusorio.

Elementos de la guardia penitenciaria se trasladaron a la carraca señalada tras recibir la alerta. Al ingresar, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron al resguardo de la zona y notificaron de inmediato al personal ministerial.

Minutos más tarde, peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación, pertenecientes a la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, arribaron al penal para hacerse cargo de las diligencias de ley.

Los especialistas llevaron a cabo el levantamiento de evidencias en el sitio con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni los motivos por los cuales permanecía privada de la libertad en este centro.

Asimismo, las causas del deceso se mantienen indeterminadas, ya que no se ha precisado si el cuerpo registraba marcas de violencia o si se trató de alguna complicación de salud.

Serán los resultados del estudio forense los que permitan determinar las causas exactas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del hecho.