Hallan a jornalero asesinado dentro de una cuartería en Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un jornalero agrícola identificado como Jesús Adrián “N”, de 28 años, fue encontrado asesinado la noche de este jueves dentro de una cuartería en Campo Batán, de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

La víctima presentaba heridas en el cuerpo producidas aparentemente con arma blanca, de acuerdo con informes.

El hallazgo fue confirmado por autoridades alrededor de las 19:00 horas de este 8 de octubre por la Calle Canal de Suez, junto al Canal 7.

Al lugar se trasladaron agentes de la Fiscalía General del Estado para recabar evidencias y comenzar las diligencias correspondientes.