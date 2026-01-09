$!Hallan a joven asesinado a balazos en Bellavista, Culiacán

A un costado de un salón de fiestas en la comunidad de Bellavista fue localizado el cuerpo sin vida de un joven, con heridas producidas por disparos de arma de fuego. El hallazgo se registró alrededor de las 06:30 horas de este viernes, cuando personas que transitaban por la carretera que conduce a la sindicatura de Culiacancito observaron a una persona tirada a un costado del salón de eventos y dieron aviso al número de emergencias 911.

La víctima fue identificada en el lugar por familiares como José Adrián, de 18 años de edad. El cuerpo presentaba la cabeza cubierta con una bolsa y, junto a él, fue localizado un mensaje escrito en un pedazo de cartón, presuntamente atribuido a un grupo delictivo.