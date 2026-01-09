$!Hallan a joven asesinado a balazos en Bellavista, Culiacán

A un costado de un salón de fiestas en la comunidad de Bellavista fue localizado el cuerpo sin vida de un joven, con heridas producidas por disparos de arma de fuego.
El hallazgo se registró alrededor de las 06:30 horas de este viernes, cuando personas que transitaban por la carretera que conduce a la sindicatura de Culiacancito observaron a una persona tirada a un costado del salón de eventos y dieron aviso al número de emergencias 911.
La víctima fue identificada en el lugar por familiares como José Adrián, de 18 años de edad.
El cuerpo presentaba la cabeza cubierta con una bolsa y, junto a él, fue localizado un mensaje escrito en un pedazo de cartón, presuntamente atribuido a un grupo delictivo.
Vecinos del sector señalaron que desde alrededor de las 05:00 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego, y fue hasta más tarde que se percataron de la presencia del cuerpo sin vida.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio aproximadamente una hora después, donde confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.
Agentes de la Policía Estatal Preventiva acordonaron la zona en espera de que elementos de la Fiscalía General del Estado realicen las diligencias correspondientes.
