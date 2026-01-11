$!Hallan a joven asesinado a balazos en un canal de La Michoacana, en Navolato

Un joven fue hallado asesinado a balazos y amarrado de las manos la mañana de este domingo 11 de enero en un canal de riego de un campo agrícola que se encuentra próximo al poblado La Michoacana, en la sindicatura de San Pedro, Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 08:00 horas. Una llamada anónima al número de emergencia 911 sobre un cuerpo arrojado frente a una parcela agrícola fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal trabajaron como primeros respondientes del hecho y se encargaron de acordonar la zona con cinta amarilla de precaución.