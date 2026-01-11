$!Hallan a joven asesinado a balazos en un canal de La Michoacana, en Navolato

Un joven fue hallado asesinado a balazos y amarrado de las manos la mañana de este domingo 11 de enero en un canal de riego de un campo agrícola que se encuentra próximo al poblado La Michoacana, en la sindicatura de San Pedro, Navolato.
El hecho se reportó alrededor de las 08:00 horas. Una llamada anónima al número de emergencia 911 sobre un cuerpo arrojado frente a una parcela agrícola fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.
Elementos de la Policía Municipal trabajaron como primeros respondientes del hecho y se encargaron de acordonar la zona con cinta amarilla de precaución.
La víctima fue hallada dentro de una obra de riego, por un camino que se encuentra entre las comunidades que comparten el mismo nombre, en los límites con la sindicatura de Villa Juárez.
La identidad de la víctima no ha sido revelada, pero se le describe como un joven de complexión delgada y de tez morena, quien vestía una camisa azul, un pantalón negro y tenis del mismo color.
El cuerpo presenta heridas de bala en la zona del cráneo y tenía las manos amarradas con mecate.
Más tarde llegaron peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y labores de campo correspondientes.
Al final, el cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley.