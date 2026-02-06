$!Hallan a joven asesinado en la carretera Culiacán-Los Mochis

CULIACÁN. _ Un hombre de 23 años, identificado preliminarmente como David, fue localizado sin vida la mañana de este viernes 6 de febrero a la orilla de la carretera libre Culiacán-Los Mochis.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:30 horas a la altura del cerro de La Campana, al norte de la ciudad. El cuerpo fue encontrado por personas que circulaban en dirección de sur a norte de la carretera México 15, quienes dieron aviso a las autoridades.