$!Hallan a joven asesinado en la carretera Culiacán-Los Mochis

CULIACÁN. _ Un hombre de 23 años, identificado preliminarmente como David, fue localizado sin vida la mañana de este viernes 6 de febrero a la orilla de la carretera libre Culiacán-Los Mochis.
El hallazgo se registró alrededor de las 11:30 horas a la altura del cerro de La Campana, al norte de la ciudad. El cuerpo fue encontrado por personas que circulaban en dirección de sur a norte de la carretera México 15, quienes dieron aviso a las autoridades.
La víctima presentaba diversas lesiones producidas por impactos de proyectil de arma de fuego. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Ciudadana para resguardar el área y preservar las evidencias.
Posteriormente, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo para integrar la investigación de ley.