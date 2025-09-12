$!Hallan a joven estilista sin vida en su domicilio del fraccionamiento Costa del Sol, Culiacán

CULIACÁN. _ Una joven mujer identificada como Any, de 26 años de edad y de oficio estilista, fue localizada sin vida con heridas de bala y lesiones producidas por arma blanca, la tarde de este viernes 12 de septiembre, al interior de su domicilio en el fraccionamiento Costa del Sol, al sur de la ciudad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Costa del Sol, entre Costa Volcánica y Costa de Miramar. De acuerdo con los primeros reportes, fueron personas cercanas a la víctima quienes, al ingresar al inmueble, descubrieron el cuerpo sin vida y dieron aviso a las autoridades.