$!Hallan a joven estilista sin vida en su domicilio del fraccionamiento Costa del Sol, Culiacán

CULIACÁN. _ Una joven mujer identificada como Any, de 26 años de edad y de oficio estilista, fue localizada sin vida con heridas de bala y lesiones producidas por arma blanca, la tarde de este viernes 12 de septiembre, al interior de su domicilio en el fraccionamiento Costa del Sol, al sur de la ciudad.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Costa del Sol, entre Costa Volcánica y Costa de Miramar. De acuerdo con los primeros reportes, fueron personas cercanas a la víctima quienes, al ingresar al inmueble, descubrieron el cuerpo sin vida y dieron aviso a las autoridades.
La joven presentaba al menos dos heridas en el cuello, aparentemente provocadas con un objeto punzocortante, así como posibles impactos de arma de fuego, según informaron peritos de la Fiscalía General del Estado que acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los primeros en llegar al lugar, confirmando el fallecimiento y procediendo a asegurar el área. Posteriormente, personal forense ingresó al inmueble para realizar los trabajos de campo y el levantamiento del cuerpo.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.