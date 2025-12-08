$!Hallan a joven privado de la vida en La Cofradía de la Loma, Navolato

Un hombre identificado como Ángel Margarito “E” fue localizado sin vida durante la tarde de este lunes en un camino que conduce al Caimancito, en la comunidad de la Cofradía de la Loma, al norte de Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo estaba esposado de las manos y fue encontrado a la altura del puente que se ubica sobre la carretera que conecta Navolato con el Caimancito.