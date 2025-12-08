$!Hallan a joven privado de la vida en La Cofradía de la Loma, Navolato

Un hombre identificado como Ángel Margarito “E” fue localizado sin vida durante la tarde de este lunes en un camino que conduce al Caimancito, en la comunidad de la Cofradía de la Loma, al norte de Navolato.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo estaba esposado de las manos y fue encontrado a la altura del puente que se ubica sobre la carretera que conecta Navolato con el Caimancito.
El hallazgo se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona tirada a un costado del camino a pocos metros de la zona conocida como Río Viejo.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y posteriormente se dio aviso a agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.