$!Hallan a joven sin vida con heridas de bala en lote baldío de Infonavit Solidaridad, Culiacán

Un joven identificado como Luis Alejandro fue localizado sin vida la mañana de este 31 de diciembre en un lote baldío de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo fue realizado por personas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades alrededor de las 8:30 horas al observar el cuerpo tendido en un terreno ubicado a un costado de una tienda de conveniencia.