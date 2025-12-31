$!Hallan a joven sin vida con heridas de bala en lote baldío de Infonavit Solidaridad, Culiacán

Un joven identificado como Luis Alejandro fue localizado sin vida la mañana de este 31 de diciembre en un lote baldío de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de la ciudad.
De acuerdo con los reportes, el hallazgo fue realizado por personas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades alrededor de las 8:30 horas al observar el cuerpo tendido en un terreno ubicado a un costado de una tienda de conveniencia.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio y confirmaron que la víctima presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego y que junto al cuerpo había un mensaje escrito en cartulina.
El área fue acordonada mientras personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.