Hallan a joven sin vida con signos de violencia en La Limita de Itaje, Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de un joven identificado como Pedro Luis M., de 18 años de edad, fue encontrado esta mañana con signos de violencia sobre el camino principal del poblado Los Ciruelos, en La Limita de Itaje, a pocos kilómetros de la capital de Sinaloa. El cadáver presentaba lesiones en el cuello, según los primeros informes.

Fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades aproximadamente a las 06:00 horas de este martes 28 de octubre tras el hallazgo.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad locales se movilizaron a la zona. La comunidad fue acordonada y se estableció un filtro de revisión en la entrada para inspeccionar vehículos como parte del operativo de seguridad.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa llevó a cabo las diligencias de campo correspondientes. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.