$!Hallan a joven sin vida en callejón de la colonia Lomas de Bulevar, en Culiacán

CULIACAN._ El cuerpo de un joven, aún no identificado, fue localizado la noche de este miércoles en un callejón que se encuentra a espaldas de un casino de la colonia Lomas de Bulevar, en Culiacán.

El hallazgo se registró en la esquina de las calles Río Nilo y Lago Ontario, cerca de la avenida Manuel Clouthier y el bulevar Emiliano Zapata, a pocos metros de un supermercado.