$!Hallan a joven sin vida en callejón de la colonia Lomas de Bulevar, en Culiacán

CULIACAN._ El cuerpo de un joven, aún no identificado, fue localizado la noche de este miércoles en un callejón que se encuentra a espaldas de un casino de la colonia Lomas de Bulevar, en Culiacán.
El hallazgo se registró en la esquina de las calles Río Nilo y Lago Ontario, cerca de la avenida Manuel Clouthier y el bulevar Emiliano Zapata, a pocos metros de un supermercado.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima, que vestía playera negra, pantalón negro y gorra del mismo color, quedó tendida boca arriba. Testigos señalaron que el callejón corre paralelo al bulevar Emiliano Zapata y se encuentra a escasa distancia al sur del lugar donde ocurrió el ataque. En las inmediaciones hay una iglesia y un pequeño parque.
Elementos policiales mantienen resguardada la zona mientras peritos realizan el levantamiento de indicios y continúan con las diligencias para esclarecer el homicidio.