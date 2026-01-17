Hallan a joven sin vida junto a una motocicleta en la zona sur de Navolato

Un hombre joven fue encontrado sin vida la tarde de este sábado junto a una motocicleta cerca del poblado La Pipima, en Navolato.

El reporte del hallazgo fue emitido a las autoridades cerca de las 17:30 horas, entre La Pipima y Villamoros, al sur de Navolato.

La víctima, aún sin identificar, es un varón de apariencia joven, tez morena, complexión delgada y cabello negro corto.

Vestía una playera manga corta color verde olivo, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

El occiso presentaba heridas por golpes en distintas partes del cuerpo y junto a él se halló una motocicleta color rojo, también con impactos por choque, por lo que se presume que podría haber sido víctima de un siniestro vial.

La persona y el vehículo fueron localizados entre la terracería, debajo de un puente vehicular.

Al lugar se trasladaron corporaciones de seguridad y personal ministerial para dar fe del hecho y comenzar las investigaciones para esclarecer la causa de muerte de la persona.