$!Hallan a menor sola y desorientada en colonia Marcelo Loya de El Rosario

ROSARIO._ Durante un recorrido de vigilancia, elementos de Tránsito Municipal localizaron a una menor que se encontraba sola y desorientada en medio de una de las avenidas de El Rosario.

Aunque no se precisó la hora, autoridades dieron a conocer que el hallazgo ocurrió en la colonia Marcelo Loya.

La niña fue trasladada y resguardada por los agentes viales en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.