$!Hallan a menor sola y desorientada en colonia Marcelo Loya de El Rosario

ROSARIO._ Durante un recorrido de vigilancia, elementos de Tránsito Municipal localizaron a una menor que se encontraba sola y desorientada en medio de una de las avenidas de El Rosario.
Aunque no se precisó la hora, autoridades dieron a conocer que el hallazgo ocurrió en la colonia Marcelo Loya.
La niña fue trasladada y resguardada por los agentes viales en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Momentos después de realizar el reporte correspondiente, se logró localizar a sus familiares, a quienes la menor fue entregada de manera segura.
Por este motivo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta al cuidado de niñas y niños, así como reportar de inmediato cualquier situación de extravío o riesgo.