Seguridad
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Niña resguardada

Hallan a menor sola y desorientada en colonia Marcelo Loya de El Rosario

La niña fue trasladada y resguardada por los agentes viales en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; ya fue entregada a su familia
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/09/2026 12:17
08/09/2026 12:17

ROSARIO._ Durante un recorrido de vigilancia, elementos de Tránsito Municipal localizaron a una menor que se encontraba sola y desorientada en medio de una de las avenidas de El Rosario.

$!Hallan a menor sola y desorientada en colonia Marcelo Loya de El Rosario

Aunque no se precisó la hora, autoridades dieron a conocer que el hallazgo ocurrió en la colonia Marcelo Loya.

La niña fue trasladada y resguardada por los agentes viales en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

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Momentos después de realizar el reporte correspondiente, se logró localizar a sus familiares, a quienes la menor fue entregada de manera segura.

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Por este motivo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta al cuidado de niñas y niños, así como reportar de inmediato cualquier situación de extravío o riesgo.

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