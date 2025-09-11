$!Hallan a mujer asesinada en la entrada de la sindicatura de Culiacancito

CULIACÁN. _ El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida la mañana de este jueves 11 de septiembre, con heridas de bala y signos de tortura, debajo del arco de bienvenida de la sindicatura de Culiacancito, al poniente de la ciudad.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 6:40 horas, a un costado de unas canchas deportivas, sobre la banqueta del carril de ingreso a la sindicatura.
De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Jennifer “N”, de complexión regular, tez morena y cabello negro. Al momento del hallazgo vestía una blusa azul marino con detalles blancos, pantalón negro y sandalias grises.
El cuerpo fue encontrado boca abajo, con múltiples heridas provocadas por arma de fuego y aparentes signos de tortura, principalmente en la zona del cuello. En el lugar también se localizaron decenas de casquillos percutidos de alto calibre.
Vecinos de la zona señalaron que, durante la madrugada, aproximadamente a la 1:17 horas, se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego en el área donde horas más tarde fue hallada la víctima.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio y delimitaron el área para realizar las diligencias correspondientes.
El carril que va de oriente a poniente, en dirección a Culiacancito, fue cerrado parcialmente mientras se llevaba a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.