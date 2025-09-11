$!Hallan a mujer asesinada en la entrada de la sindicatura de Culiacancito

CULIACÁN. _ El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida la mañana de este jueves 11 de septiembre, con heridas de bala y signos de tortura, debajo del arco de bienvenida de la sindicatura de Culiacancito, al poniente de la ciudad.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 6:40 horas, a un costado de unas canchas deportivas, sobre la banqueta del carril de ingreso a la sindicatura.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Jennifer “N”, de complexión regular, tez morena y cabello negro. Al momento del hallazgo vestía una blusa azul marino con detalles blancos, pantalón negro y sandalias grises.