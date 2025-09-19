$!Hallan a mujer asesinada en predio baldío del sector San Isidro, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinada a balazos fue localizada una mujer durante la noche de este viernes 19 de septiembre en un predio baldío del sector San Isidro, en la zona sur de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 21:30 horas frente a la entrada de la privada Valles de Encino, en los límites de la avenida Parque Central.

La víctima no ha sido identificada, pero se refiere que es de complexión robusta, piel morena clara y vestía una blusa negra, pantalón de camuflaje gris con negro y tenis blancos.