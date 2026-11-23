MAZATLÁN. _ Una mujer de aproximadamente 30 años fue localizada sin vida y con huellas de violencia a un costado del Libramiento Mazatlán, de la autopista Tepic-Mazatlán, cerca de la comunidad de Palmillas, al sur del municipio. El hallazgo se registró este lunes 23 de noviembre, a la altura del kilómetro 256+200, en los carriles de circulación con dirección al sur. El cuerpo se encontraba entre ocho y 10 metros después del acotamiento.

La víctima permanece sin identificar. Es una mujer de complexión regular que vestía un short negro, aparentemente de licra, y un top del mismo color. Como señas particulares, a simple vista se le observaron dos tatuajes: uno con la figura de un búho en la pierna derecha y otro de una mariposa en el brazo derecho. Al momento del hallazgo, el cuerpo estaba recostado sobre su costado izquierdo. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presentaba huellas de violencia y se presume que pudo haber sido golpeada. En una primera inspección no se observaron impactos de arma de fuego en su cuerpo.

Presuntamente, el cadáver fue localizado por personal de mantenimiento de la autopista, quienes dieron aviso a las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Marina, Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron el área, mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y recababan indicios. La zona del hallazgo se ubica cerca del paso inferior que comunica a las comunidades de Palmillas y Miravalles.