$!Hallan a mujer asesinada por carretera Mazatlán-Culiacán, en Elota

Una mujer fue encontrada sin vida e indicios de violenxia durante este 6 de mayo, por la carretera Mazatlán-Culiacán, a la altura del municipio de Elota.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de una mujer, cuyo cuerpo había comenzado el proceso de descomposición, por lo que inició una carpeta de investigación por feminicidio.