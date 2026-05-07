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Violencia

Hallan a mujer asesinada por carretera Mazatlán-Culiacán, en Elota

De manera preliminar, se informó que sería una mujer de 29 años, reportada como desaparecida el pasado 30 de abril
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/05/2026 11:47
07/05/2026 11:47

Una mujer fue encontrada sin vida e indicios de violenxia durante este 6 de mayo, por la carretera Mazatlán-Culiacán, a la altura del municipio de Elota.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de una mujer, cuyo cuerpo había comenzado el proceso de descomposición, por lo que inició una carpeta de investigación por feminicidio.

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Asimismo, se reportó que el cadáver mostraba heridas producidas por disparos de arma de fuego.

De manera preliminar, se informó que sería una mujer de 29 años, reportada como desaparecida el pasado 30 de abril en el Fraccionamiento Nuevo Amanecer, de Elota.

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Sin embargo, la FGE puntualizó que la identificación de la víctima se encuentra en espera de las evaluaciones de ADN.

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