Hallan a mujer maniatada y asesinada a balazos en Escuinapa; suman 10 homicidios desde junio en el municipio

ESCUINAPA._ Una mujer de aproximadamente 20 a 22 años fue localizada sin vida y con impactos de arma de fuego en calles de la colonia Insurgentes, en Escuinapa.

El hallazgo fue reportado a las autoridades, quienes al acudir al sitio encontraron a la víctima maniatada de las manos y con diversos signos de violencia, además de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La joven permanece sin identificar. De acuerdo con los primeros informes, vestía una blusa de resaque gris, falda de mezclilla, shorts de licra negros y huaraches cafés.

Junto al cuerpo fue localizado un mensaje presuntamente alusivo a un grupo delictivo, cuyo contenido no fue precisado por las autoridades.

Elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública acudieron al lugar y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar la identidad de la víctima.

Con este homicidio, suman 10 mujeres asesinadas en Escuinapa desde junio. Entre las víctimas se encuentra Grecia, una adolescente de 14 años.

La lista también incluye a Briseida Abigail, Blanca Berenice, Yuridia, María Azucena, Karolina, Perla, Mireya y Karina, además de la mujer localizada este miércoles, cuya identidad aún se desconoce.