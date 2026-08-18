$!Hallan a mujer muerta a un costado de la carretera Mazatlán-Culiacán, cerca de El Habal

MAZATLÁN._ El cuerpo de una mujer fue localizado tirado a un costado de la Carretera Libre Mazatlán-Culiacán, al inicio de un camino de terracería, cerca de la comunidad de El Habal.
Automovilistas que circulaban por la mencionada carretera descubrieron el cadáver y lo reportaron a las autoridades alrededor de las 10:00 horas.
Policías municipales se trasladaron hasta el entronque con el camino de terracería que conduce a un yonque, donde confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer.
De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo habría sido abandonado durante la madrugada de este martes, a unos metros de la carpeta asfáltica.
Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y resguardada por los agentes preventivos hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato y la causa de muerte de la mujer, así como sus generales y la ropa que usaba.