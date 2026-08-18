$!Hallan a mujer muerta a un costado de la carretera Mazatlán-Culiacán, cerca de El Habal

MAZATLÁN._ El cuerpo de una mujer fue localizado tirado a un costado de la Carretera Libre Mazatlán-Culiacán, al inicio de un camino de terracería, cerca de la comunidad de El Habal.

Automovilistas que circulaban por la mencionada carretera descubrieron el cadáver y lo reportaron a las autoridades alrededor de las 10:00 horas.

Policías municipales se trasladaron hasta el entronque con el camino de terracería que conduce a un yonque, donde confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer.