Seguridad
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Cuerpo abandonado

Hallan a mujer muerta a un costado de la carretera Mazatlán-Culiacán, cerca de El Habal

Automovilistas descubrieron y reportaron a las autoridades el cadáver de una mujer, quien habría sido abandonada durante la madrugada de este martes a unos metros a unos metros de la carpeta asfáltica
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/08/2026 12:37
18/08/2026 12:37

MAZATLÁN._ El cuerpo de una mujer fue localizado tirado a un costado de la Carretera Libre Mazatlán-Culiacán, al inicio de un camino de terracería, cerca de la comunidad de El Habal.

Automovilistas que circulaban por la mencionada carretera descubrieron el cadáver y lo reportaron a las autoridades alrededor de las 10:00 horas.

Policías municipales se trasladaron hasta el entronque con el camino de terracería que conduce a un yonque, donde confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer.

$!Hallan a mujer muerta a un costado de la carretera Mazatlán-Culiacán, cerca de El Habal

De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo habría sido abandonado durante la madrugada de este martes, a unos metros de la carpeta asfáltica.

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Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y resguardada por los agentes preventivos hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato y la causa de muerte de la mujer, así como sus generales y la ropa que usaba.

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