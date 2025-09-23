$!Hallan a mujer sin vida en el Infonavit Humaya, en Culiacán; estaba envuelta en una alfombra

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de una persona, envuelto en una alfombra, fue localizado la mañana de este miércoles en la colonia Infonavit Humaya, al norte de la ciudad. El hallazgo se reportó en la intersección de las calles Mercurio y Tierra.
Alrededor de las 7:30 horas, autoridades recibieron el reporte de un bulto sospechoso en la vía pública, fuera de un edificio. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer.
La víctima presentaba signos de violencia y se encontraba en estado de descomposición. Estaba cubierta completamente por una alfombra gris con manchas y, a simple vista, se le observaban calcetas blancas.
Hasta el momento no ha sido posible establecer el sexo ni la identidad de la persona.
El área fue resguardada por elementos de seguridad a la espera de que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.