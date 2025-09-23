$!Hallan a mujer sin vida en el Infonavit Humaya, en Culiacán; estaba envuelta en una alfombra

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de una persona, envuelto en una alfombra, fue localizado la mañana de este miércoles en la colonia Infonavit Humaya, al norte de la ciudad. El hallazgo se reportó en la intersección de las calles Mercurio y Tierra.

Alrededor de las 7:30 horas, autoridades recibieron el reporte de un bulto sospechoso en la vía pública, fuera de un edificio. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer.