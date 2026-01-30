$!Hallan a mujer sin vida junto al canal 10 en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Una mujer de entre 20 y 25 años fue localizada sin vida la mañana de este viernes junto al canal 10, frente al campo El Porvenir, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

El cuerpo, que presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en el tórax, fue hallado por trabajadores agrícolas alrededor de las 10:30 horas.

La víctima, quien aún no ha sido identificada, es de complexión delgada, tez morena y vestía un pantalón deportivo negro, top negro, camisa color azul agua y tenis blancos con líneas rosas.