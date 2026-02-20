$!Hallan a mujer sin vida y a hombre herido en la Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Una mujer sin vida y un hombre herido por impactos de arma de fuego dejó un ataque armado este viernes en la autopista Mazatlán-Culiacán.
El reporte inicial describía un accidente tipo salida del camino, en el kilómetro 3+500 de la autopista, a la altura de un autódromo.
Paramédicos de Bomberos Veteranos, que atendían el reporte de un accidente, encontraron a una mujer sin vida con impactos de bala en el asiento del copiloto, mientras el conductor fue localizado a unos metros del automóvil Volkswagen Vento, malherido también por disparos.
Los rescatistas reportaron la situación a las autoridades y esperaron una patrulla de la Policía Municipal para, escoltados, trasladar al herido a un hospital, quien fue identificado como Aldo Joel, de 37 años y vecino de Villa Unión.
La zona fue acordonada por los agentes y más tarde por elementos de la Policia de Investigación y gendarmes de la Guardia Nacional.
Al momento se deconocen las identidades de las víctimas.