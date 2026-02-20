$!Hallan a mujer sin vida y a hombre herido en la Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Una mujer sin vida y un hombre herido por impactos de arma de fuego dejó un ataque armado este viernes en la autopista Mazatlán-Culiacán.

El reporte inicial describía un accidente tipo salida del camino, en el kilómetro 3+500 de la autopista, a la altura de un autódromo.

Paramédicos de Bomberos Veteranos, que atendían el reporte de un accidente, encontraron a una mujer sin vida con impactos de bala en el asiento del copiloto, mientras el conductor fue localizado a unos metros del automóvil Volkswagen Vento, malherido también por disparos.

