Seguridad
Violencia

Hallan a mujer sin vida y a hombre herido en la Mazatlán-Culiacán

Las víctimas fueron blanco de un ataque armado este viernes en el kilómetro 3+500 de la autopista, el cual inicialmente se había reportado como un accidente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/02/2026 21:36
MAZATLÁN._ Una mujer sin vida y un hombre herido por impactos de arma de fuego dejó un ataque armado este viernes en la autopista Mazatlán-Culiacán.

El reporte inicial describía un accidente tipo salida del camino, en el kilómetro 3+500 de la autopista, a la altura de un autódromo.

Paramédicos de Bomberos Veteranos, que atendían el reporte de un accidente, encontraron a una mujer sin vida con impactos de bala en el asiento del copiloto, mientras el conductor fue localizado a unos metros del automóvil Volkswagen Vento, malherido también por disparos.

Los rescatistas reportaron la situación a las autoridades y esperaron una patrulla de la Policía Municipal para, escoltados, trasladar al herido a un hospital, quien fue identificado como Aldo Joel, de 37 años y vecino de Villa Unión.

La zona fue acordonada por los agentes y más tarde por elementos de la Policia de Investigación y gendarmes de la Guardia Nacional.

Al momento se deconocen las identidades de las víctimas.

