$!Hallan a mujer sin vida y con huellas de violencia bajo puente de la avenida La Marina en Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo de una mujer con huellas de violencia fue localizado la mañana de este miércoles debajo del segundo puente de la avenida La Marina, en el sector norte de Mazatlán.

El hallazgo fue confirmado por autoridades alrededor de las 08:30 horas, luego de que vecinos reportaran la presencia del cadáver sobre la calle lateral, cerca de la guarnición de una jardinera.