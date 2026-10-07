Seguridad
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Violencia femenicida

Hallan a mujer sin vida y con huellas de violencia bajo puente de La Marina en Mazatlán

La mujer, aún sin identificar, era de cabello rubio y vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis Converse negros; presentaba huellas de violencia y tenía ojos, manos y pies cubiertos con cinta gris
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/10/2026 11:21
07/10/2026 11:21

MAZATLÁN. _ El cuerpo de una mujer con huellas de violencia fue localizado la mañana de este miércoles debajo del segundo puente de La Marina, en el sector norte de Mazatlán.

El hallazgo fue confirmado por autoridades alrededor de las 08:30 horas, luego de que vecinos reportaran la presencia del cadáver sobre la calle lateral, cerca de la guarnición de una jardinera.

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La víctima, quien no había sido identificada en el lugar, era de cabello rubio y vestía playera negra, pantalón azul de mezclilla y tenis Converse negros. Presentaba signos de violencia y tenía cinta gris cubriendo los ojos, además de que sus manos y pies estaban sujetos con el mismo material.

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Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo fue trasladado para los estudios de ley.

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Con este hallazgo, suman dos mujeres asesinadas en menos de 24 horas en Mazatlán. La primera víctima fue privada de la vida durante un ataque armado registrado en la colonia Ricardo Flores Magón, en el área de estacionamiento de un edificio de departamentos.

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