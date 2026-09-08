Hallan a mujer sin vida y con huellas de violencia en la Josefa Ortiz de Domínguez, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Alma Yadira “N”, de 52 años, fue localizada sin vida y con huellas de violencia la noche del lunes 7 de septiembre al interior de una vivienda en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 23:00 horas por familiares de la víctima, quienes al ingresar al inmueble ubicado en la esquina de la avenida Alberto Terrones y la calle Froilán Cruz Manjarrez, en el sector Independencia, descubrieron el cuerpo y solicitaron auxilio al número de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la mujer presentaba heridas cortantes causadas aparentemente por un arma blanca, además de una sábana alrededor del cuello. Por las condiciones del hallazgo, las autoridades abrieron una carpeta de investigación bajo la hipótesis de homicidio.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, los efectivos resguardaron el perímetro para preservar el área.

Personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa procesaron la escena y recolectaron los indicios correspondientes. Una vez concluidos los trabajos de campo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la autopsia que determine de manera oficial la causa de muerte, donde permanecerá bajo resguardo hasta su entrega a los familiares.