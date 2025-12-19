$!Hallan a mujer sin vida y con impacto de bala dentro de un vehículo en el Hospital General de Los Mochis

De acuerdo con los reportes iniciales, transeúntes observaron a una persona inmóvil dentro de un vehículo Nissan March, color blanco, con placas del estado de Sinaloa, el cual se encontraba estacionado en una zona alejada del área de Urgencias, pegado a la banqueta del Bulevar Macario Gaxiola, en las inmediaciones de la Colonia Raúl Romanillo.

El hallazgo generó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno tras reportarse al sistema de emergencias C-4 poco después de las 14:00 horas.

LOS MOCHIS._ Una mujer fue localizada sin vida y con visibles huellas de violencia producidas por arma de fuego al interior de un automóvil, la tarde de este viernes 19 de diciembre en el estacionamiento del Hospital IMSS-Bienestar (antes Hospital General).

Al lugar arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome, quienes tras revisar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se informó extraoficialmente que el cuerpo presentaba al menos un impacto de bala.

En el lugar de los hechos hicieron acto de presencia familiares de la víctima, quienes la identificaron como Rosenda “M”, de 38 años.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido si la mujer fue agredida en ese mismo punto o si el vehículo fue abandonado con el cuerpo ya sin vida en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome procedieron a acordonar la escena para preservar los indicios, restringiendo el paso peatonal y vehicular en la zona perimetral del nosocomio.

Personal de la Dirección General de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, trabajan en el sitio para realizar el levantamiento de evidencias y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del deceso e integrar la carpeta de investigación correspondiente.