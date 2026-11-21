GUASAVE._ Cuatro hombres fueron encontrados asesinados en distintos puntos de la zona rural de Guasave durante la tarde de este sábado, en una jornada que elevó a por lo menos 11 el número de personas fallecidas tras el operativo federal en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro.
Los reportes de estos nuevos homicidios se concentraron en las comunidades de La Sabanilla, San Pedro y Ranchito de Castro. Uno de los hombres tenía las manos esposadas y otro estaba cubierto con plástico transparente.
En La Sabanilla se registraron los primeros dos hallazgos. Ambos hombres permanecen sin identificar y, de acuerdo con los informes, fueron encontrados en circunstancias distintas: uno con las manos sujetas mediante esposas y el otro envuelto en material plástico.
Un tercer cuerpo fue localizado debajo de unos árboles, a un costado del camino viejo hacia San Pedro. Elementos de seguridad acudieron al sitio para atender el reporte.
Más tarde, las autoridades fueron alertadas sobre otro hombre sin vida en la comunidad de Ranchito de Castro. Hasta el momento no se han revelado datos sobre su identidad ni detalles adicionales del caso.
Estos cuatro asesinatos se suman a los siete presuntos agresores que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó como abatidos durante el operativo realizado la noche del viernes, en el que también fueron detenidos Meza Flores y dos de sus principales operadores.
Entre los siete fallecidos se encuentra el hombre hallado junto a la carretera Internacional México 15, a la altura de la empresa Clayton.
Otros tres fueron encontrados en las inmediaciones del estadio de beisbol de Mojolo, sobre la carretera estatal Guasavito-La Cofradía, en la sindicatura de El Burrión. Uno estaba junto a una camioneta RAM HEMI 5.7, doble rodado, color blanco y con blindaje artesanal, mientras que los otros dos se encontraban en una esquina de la barda del inmueble.
Los tres restantes fueron localizados dentro de una camioneta blindada abandonada a un costado de una escuela primaria en la colonia Tierra y Libertad.
Además de las 11 personas fallecidas, el operativo federal dejó cuatro elementos militares muertos y ocho personas detenidas.
La Fiscalía General del Estado deberá realizar las investigaciones para establecer la identidad de los cuatro hombres localizados este sábado, determinar las circunstancias de sus muertes y esclarecer si los casos guardan relación con los hechos violentos registrados tras la detención del presunto líder criminal.