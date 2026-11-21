GUASAVE._ Cuatro hombres fueron encontrados asesinados en distintos puntos de la zona rural de Guasave durante la tarde de este sábado, en una jornada que elevó a por lo menos 11 el número de personas fallecidas tras el operativo federal en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro.

Los reportes de estos nuevos homicidios se concentraron en las comunidades de La Sabanilla, San Pedro y Ranchito de Castro. Uno de los hombres tenía las manos esposadas y otro estaba cubierto con plástico transparente.

En La Sabanilla se registraron los primeros dos hallazgos. Ambos hombres permanecen sin identificar y, de acuerdo con los informes, fueron encontrados en circunstancias distintas: uno con las manos sujetas mediante esposas y el otro envuelto en material plástico.

Un tercer cuerpo fue localizado debajo de unos árboles, a un costado del camino viejo hacia San Pedro. Elementos de seguridad acudieron al sitio para atender el reporte.