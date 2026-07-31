$!Hallan a pareja asesinada dentro de vivienda improvisada en la colonia Jacarandas de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos cuando se encontraban al interior de una vivienda improvisada construida con madera y lonas, ubicada junto a la barda de una fábrica de leche en la colonia Jacarandas, en Mazatlán. El reporte sobre detonaciones de arma de fuego fue recibido alrededor de las 9:30 horas de este viernes. La alerta indicaba que sujetos armados habían disparado contra la fachada de un domicilio ubicado por la calle Fresnos del sector antes mencionado.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y realizaron recorridos por la zona; sin embargo, no localizaron daños visibles en las viviendas. Fue cerca de dos horas después cuando, tras la insistencia de vecinos sobre los disparos, los agentes localizaron una casa improvisada entre la maleza, dentro de un predio invadido. Al ingresar al lugar, policías municipales encontraron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes estaban sobre una cama y presentaban impactos de arma de fuego. Hasta el momento, las víctimas permanecen sin identificar.