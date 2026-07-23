$!Hallan a persona asesinada a balazos en el patio de una casa de la Colonia Progreso, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona asesinada balazos fue localizada en el patio trasero de un domicilio este jueves 23 de julio en la Colonia Progreso, al sur de Culiacán.

Dicho hallazgo fue en una casa de fachada color rosa, ubicada sobre la Calle Brasiles, entre las calles Agua Fría y Alfa.

Cerca de las 17:30 horas, elementos de seguridad fueron alertados sobre un ataque a balazos en la vía pública, sin embargo, tras recorrer la zona, fue hasta las 18:00 horas que una persona salió de la casa rosa y avisó a militares que ahí yacía el cuerpo de la víctima.