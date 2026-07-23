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Violencia

Hallan a persona asesinada a balazos en el patio de una casa de la Colonia Progreso, en Culiacán

El cuerpo fue localizado luego de que autoridades fueran alertadas sobre un supuesto ataque armado en la zona durante la tarde de este jueves
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/07/2026 18:40
23/07/2026 18:40

CULIACÁN._ Una persona asesinada balazos fue localizada en el patio trasero de un domicilio este jueves 23 de julio en la Colonia Progreso, al sur de Culiacán.

Dicho hallazgo fue en una casa de fachada color rosa, ubicada sobre la Calle Brasiles, entre las calles Agua Fría y Alfa.

Cerca de las 17:30 horas, elementos de seguridad fueron alertados sobre un ataque a balazos en la vía pública, sin embargo, tras recorrer la zona, fue hasta las 18:00 horas que una persona salió de la casa rosa y avisó a militares que ahí yacía el cuerpo de la víctima.

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Hasta el momento no se han revelado características ni datos de la víctima, a la espera de identificación oficial.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana quienes, al adentrarse al domicilio, solo pudieron confirmar que la persona ya había fallecido.

La calle fue restringida por personal castrense para que momentos después la Fiscalía General del Estado acudiera a desplegar las indagatorias, antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

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