$!Hallan a persona asesinada y envuelto en plástico en un canal de Aguaruto, en Culiacán

Asesinado a balazos y envuelto en plástico fue localizado una persona sin vida durante la mañana de este jueves 7 de agosto, a la altura de un canal de riego de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
Según reportes, el hecho fue reportado alrededor de las 7:00 horas al número de emergencias 9-1-1, provocando una movilización de las autoridades de seguridad para dar fe del hecho.
Fue por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con el Canal 7 donde se denunció el hallazgo de una persona sin signos vitales, con huellas de violencia y cubierto de plástico negro. Por tal situación, aún se desconoce la identificación o características de la víctima, solamente refieren que vestía un pantalón de mezclilla azul.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina arribaron al lugar para delimitar un perímetro y se desplegaron alrededor para asegurar la zona, a la espera de la llegada de los peritos y agentes policiales de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de realizar las diligencias de campo correspondientes.
El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia, y será ante el Ministerio Público donde familiares podrán acudir para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.