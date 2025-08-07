$!Hallan a persona asesinada y envuelto en plástico en un canal de Aguaruto, en Culiacán

Asesinado a balazos y envuelto en plástico fue localizado una persona sin vida durante la mañana de este jueves 7 de agosto, a la altura de un canal de riego de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Según reportes, el hecho fue reportado alrededor de las 7:00 horas al número de emergencias 9-1-1, provocando una movilización de las autoridades de seguridad para dar fe del hecho.

Fue por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con el Canal 7 donde se denunció el hallazgo de una persona sin signos vitales, con huellas de violencia y cubierto de plástico negro. Por tal situación, aún se desconoce la identificación o características de la víctima, solamente refieren que vestía un pantalón de mezclilla azul.