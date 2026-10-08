$!Hallan a persona sin vida con un mensaje a espaldas de Bomberos Culiacán

CULIACÁN. _ Una persona fue localizada sin vida y envuelta en plástico transparente durante la tarde de este jueves 8 de octubre, en un callejón ubicado detrás de las instalaciones de la estación central de Bomberos Culiacán, en la colonia Centro.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:00 horas sobre el callejón Agustín Lara, en el cruce con Aquiles Serdán, en el segundo cuadro de la ciudad, donde la víctima fue encontrada entre dos vehículos estacionados y a un costado de la banqueta.

Junto al cuerpo fue localizado un mensaje, cuyo contenido no ha sido dado a conocer por las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de una persona sin vida, cuya identidad y características físicas no han sido establecidas hasta el momento.

El área quedó bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, mientras se esperaba el arribo de agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se prevé que el cuerpo sea trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para continuar con los estudios que permitan establecer su identidad y las causas de muerte.