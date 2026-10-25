Hallan a reo de Penal El Castillo sin vida dentro de su celda; SSPE presume suicidio

Un reo del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue encontrado sin vida al interior de su celda este domingo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El deceso, informado a las 17:15 horas el área de Comunicación Social de la dependencia, se habría tratado de un suicidio.
“De manera preliminar, y con los datos obtenidos, se trataría de un presunto suicidio”, indica el comunicado.
La #SSPSinaloa informa que, este domingo 25 de octubre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue localizado sin vida al interior de su celda.De manera preliminar, y con los datos obtenidos, se trataría de un presunto suicidio. Aún así, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para que realice las investigaciones pertinentes y esclarezca lo sucedido. En tanto a los familiares de la PPL, se les notificará por parte de personal de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario, además de ofrecer el acompañamiento institucional por estos hechos.Cabe destacar que esta secretaría reitera el compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
October 26, 2026
La #SSPSinaloa informa que, este domingo 25 de octubre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue localizado sin vida al interior de su celda.De manera preliminar, y con los datos obtenidos, se trataría de un presunto suicidio. Aún así, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para que realice las investigaciones pertinentes y esclarezca lo sucedido. En tanto a los familiares de la PPL, se les notificará por parte de personal de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario, además de ofrecer el acompañamiento institucional por estos hechos.Cabe destacar que esta secretaría reitera el compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes.
“Aún así, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para que realice las investigaciones pertinentes y esclarezca lo sucedido”, añadió la SSPE.
La autoridad informó que personal de trabajo social del reclusorio se encargará de comunicarse con la familia del fallecido, para brindar el acompañamiento de la institución.