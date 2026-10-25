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Hallan a reo de Penal El Castillo sin vida dentro de su celda; SSPE presume suicidio

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/10/2026 17:44
25/10/2026 17:44

Un reo del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue encontrado sin vida al interior de su celda este domingo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El deceso, informado a las 17:15 horas el área de Comunicación Social de la dependencia, se habría tratado de un suicidio.

“De manera preliminar, y con los datos obtenidos, se trataría de un presunto suicidio”, indica el comunicado.

“Aún así, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para que realice las investigaciones pertinentes y esclarezca lo sucedido”, añadió la SSPE.

La autoridad informó que personal de trabajo social del reclusorio se encargará de comunicarse con la familia del fallecido, para brindar el acompañamiento de la institución.

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