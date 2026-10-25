Hallan a reo de Penal El Castillo sin vida dentro de su celda; SSPE presume suicidio

Un reo del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue encontrado sin vida al interior de su celda este domingo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El deceso, informado a las 17:15 horas el área de Comunicación Social de la dependencia, se habría tratado de un suicidio.

“De manera preliminar, y con los datos obtenidos, se trataría de un presunto suicidio”, indica el comunicado.