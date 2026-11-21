GUASAVE._ Tres hombres sin vida con heridas de proyectil de arma de fuego y una camioneta de doble rodado con blindaje artesanal fueron localizados la mañana de este sábado 21 de noviembre en la sindicatura de El Burrión.

De manera extraoficial trascendió que las tres víctimas podrían ser integrantes de una célula delictiva relacionados con los recientes acontecimientos violentos registrados durante la noche del viernes 20 de noviembre en la región.

El hallazgo se reportó alrededor de las 07:40 horas sobre la carretera estatal que conduce de Guasavito hacia La Cofradía, justo a la altura del estadio de beisbol de la comunidad de Mojolo.