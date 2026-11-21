GUASAVE._ Tres hombres sin vida con heridas de proyectil de arma de fuego y una camioneta de doble rodado con blindaje artesanal fueron localizados la mañana de este sábado 21 de noviembre en la sindicatura de El Burrión.
De manera extraoficial trascendió que las tres víctimas podrían ser integrantes de una célula delictiva relacionados con los recientes acontecimientos violentos registrados durante la noche del viernes 20 de noviembre en la región.
El hallazgo se reportó alrededor de las 07:40 horas sobre la carretera estatal que conduce de Guasavito hacia La Cofradía, justo a la altura del estadio de beisbol de la comunidad de Mojolo.
Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia de una camioneta RAM Hemi, color blanco, de doble rodado, la cual contaba con blindaje artesanal, adaptaciones para portar armas largas y múltiples impactos de bala en distintos puntos de la carrocería.
A un costado de la unidad motriz quedó el cuerpo de un hombre cubierto con un forro de color naranja. Asimismo, en la esquina de la barda del estadio de beisbol yacían otros dos hombres boca arriba: uno cubierto con un forro color verde y el otro con una chamarra negra. Las tres víctimas presentaban aparentes lesiones producidas por disparos de arma de fuego.
Los agentes preventivos acordonaron el área con cinta roja con la leyenda de peligro para preservar la escena y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado con sede en Guasave.
Personal pericial y elementos investigadores se hicieron cargo de las diligencias de campo para recabar los indicios balísticos y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde permanecerán en espera de ser identificados oficialmente.