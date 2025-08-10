$!Hallan a tres hombres y una mujer asesinados cerca de las cribas de San Pedro, en Navolato

NAVOLATO._ Cuatro personas, entre ellos tres hombres y una mujer, fueron hallados asesinados a balazos este domingo 10 de agosto en un camino de terracería que comunica a las cribas de la sindicatura de San Pedro, al norte de Navolato. El hallazgo se reportó poco antes de las 11:30 horas sobre una calle que dirige al poblado Olianna, en los límites con Aguaruto, Culiacán.

Se refiere que los tres hombres son de complexión delgada y tez morena: uno de ellos vistía pantalón de mezclilla azul oscuro, camisa negra y tenis Nike negro; otro tenía un short oscuro y huaraches de baqueta, mientras que uno más vestía pantalón de mezclilla azul oscuro y una playera polo de roja con azul y blanco. De la mujer se indicó que es de complexión robusta y tez morena, y vestía un pantalón de mezclilla azul, playera negra y unos tenis negros Adidas. Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada de manera oficial.