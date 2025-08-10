$!Hallan a tres hombres y una mujer asesinados cerca de las cribas de San Pedro, en Navolato

NAVOLATO._ Cuatro personas, entre ellos tres hombres y una mujer, fueron hallados asesinados a balazos este domingo 10 de agosto en un camino de terracería que comunica a las cribas de la sindicatura de San Pedro, al norte de Navolato.
El hallazgo se reportó poco antes de las 11:30 horas sobre una calle que dirige al poblado Olianna, en los límites con Aguaruto, Culiacán.
Se refiere que los tres hombres son de complexión delgada y tez morena: uno de ellos vistía pantalón de mezclilla azul oscuro, camisa negra y tenis Nike negro; otro tenía un short oscuro y huaraches de baqueta, mientras que uno más vestía pantalón de mezclilla azul oscuro y una playera polo de roja con azul y blanco.
De la mujer se indicó que es de complexión robusta y tez morena, y vestía un pantalón de mezclilla azul, playera negra y unos tenis negros Adidas.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada de manera oficial.
Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal Preventiva y Municipal arribaron para dar fe de los hechos y, al encontrar los cuatro cadáveres, procedieron a delimitar un perímetro con cinta amarilla de precaución.
Más tarde llegaron agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Al acabar con los trabajos de campo ordenaron el traslado de los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.
Se espera que familiares acudan al Ministerio Público para identificarlos y reclamarlos con su debido proceso legal.