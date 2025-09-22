Hallan a un adulto mayor tirado en la calle, con síntomas de golpe de calor, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un adulto mayor fue hospitalizado, luego de ser encontrado inconsciente y tirado en la calle, con síntomas de golpe de calor, la tarde de este lunes 22 de septiembre.

Este lunes en Mazatlán se registró una temperatura por arriba de los 40 grados con sensación térmica de casi 50.

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán acudieron al reporte y encontraron al adulto mayor tirado en la calle 3 del fraccionamiento Fovissste Playa Azul.

De acuerdo a los paramédicos de la ambulancia 14 de Bomberos Veteranos de Mazatlán el adulto mayor fue encontrado con agotamiento y con signos inestables, por lo que fue llevado a recibir atención médica a un hospital.