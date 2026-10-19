$!Hallan a un hombre asesinado a balazos a la orilla de un dren en Zona Dorada, en Culiacán

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado durante la tarde-noche de este lunes 19 de octubre, a la orilla de un dren en el fraccionamiento Palmanova, del sector Zona Dorada, en Culiacán.
La víctima fue reconocida visualmente como un varón de complexión regular, que vestía una playera blanca con pantalón de mezclilla azul.
El fallecido presentaba impactos por proyectil de arma de fuego en la zona del torso, y se encontraba tendida boca arriba debajo de unos árboles.
Personal del Ejército Mexicano confirmó el hallazgo aproximadamente a las 18:45 horas de este 19 de octubre, y procedieron a los protocolos de acortamiento del área.
Posteriormente agentes de Fiscalía General del Estado se trasladaron hacia el sitio para dar fe de los acontecimientos, y desplegar las diligencias de ley antes de trasladar el cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.