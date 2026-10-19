$!Hallan a un hombre asesinado a balazos a la orilla de un dren en Zona Dorada, en Culiacán

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado durante la tarde-noche de este lunes 19 de octubre, a la orilla de un dren en el fraccionamiento Palmanova, del sector Zona Dorada, en Culiacán.

La víctima fue reconocida visualmente como un varón de complexión regular, que vestía una playera blanca con pantalón de mezclilla azul.

El fallecido presentaba impactos por proyectil de arma de fuego en la zona del torso, y se encontraba tendida boca arriba debajo de unos árboles.