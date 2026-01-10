Hallan a un hombre asesinado a balazos a la orilla del Canal 7, en Culiacán

La noche de este viernes fue encontrado un hombre asesinado a balazos a la orilla del canal siete, al surponiente de Culiacán.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar, descrito como un hombre de complexión delgada, tez morena y que tenía huellas de violencia.

En la escena fue localizado un vehículo, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades, que investigarán si tiene relación con el asesinato.

El hecho se reportó a los números de emergencia alrededor de las 23:00 horas de este 9 de enero, por el bordo del canal que conduce hacia Campo San Manuel, de las sindicatura de Aguaruto.

Al sitio se movilizaron elementos militares, quienes confirmaron el homicidio y posteriormente peritos de la Fiscalía General del Estado, que procedieron a las diligencias correspondientes .